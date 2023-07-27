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        Haberler Gündem Trafik Şırnak'ta 5 aylık bebek kurtarılamadı

        Şırnak'ta 5 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta, TIR ile çarpışan kamyonet takla attı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:58
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        Şırnak'ta 5 aylık bebek kurtarılamadı
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        Şırnak'ta kamyonetin TIR'la çarpışması sonucu 5 aylık bebek hayatını kaybetti.

        İ.B. idaresindeki kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        #şırnak haberleri
        #trafik kazası
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