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Şırnak'ta 55 okulda eğitime 2 gün ara verildi

DHA

Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizdeki Suriye sınırında bulunan 55 okulumuzda 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

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