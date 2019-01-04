Dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 4 ve Uludere'de bir köye ulaşım sağlanamıyor.

AA'nın haberine göre, İl Özel İdare ve kara yolları ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Beytüşşebap ilçesinde de bazı vatandaşlar karda kayarak eğlendi.

Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor.

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