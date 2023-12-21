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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta "arazi" kavgası: 2 yaralı

        Şırnak'ta taşlı, sopalı, silahlı "arazi" kavgası: 2 yaralı

        Şırnak'ta iki aile arasında "arazi anlaşmazlığı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:26
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        Şırnak'ta "arazi" kavgası: 2 yaralı
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        Şırnak'ın merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, S.F. (49) ile A.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada S.F., A.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Tarafların aileleri de taş ve sopalar ile birbirlerine saldırarak kavga etti.

        Bu sırada S.F.'nin kardeşi E.F. (23) de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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