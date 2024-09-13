Şırnak'ta boş arı kovanı desteği!

Şırnak İl Tarım ve Orman müdürlüğü, "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında boş kovan başvurularının 16 Eylül'de başlayacağını ve 20 Eylül'de biteceğini duyurdu.

Buna göre, aktif arıcılık kayıt sistemi kaydı olan ve 2023 yılı arılı kovan desteğinden faydalanmış olan arıcıların 20 Eylül'e tarihine kadar il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.