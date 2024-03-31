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        Şırnak'ta DEM Partili gruba müdahale

        Şırnak'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba, polis müdahale etti. Olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:26
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        Şırnak'ta DEM Partili gruba müdahale
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        Şırnak'ta polise taş atan gruptan, aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanı Abdullah Güngen'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şırnak'ta bir grup DEM Partili, parti binası önünde toplanarak havai fişek gösterisinde bulundu.

        Fotoğraf: İHA

        AK Partililerle tartışan grup, polise taş attı.

        Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

        Aralarında DEM İl Başkanı Güngen'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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