Şırnak'ta DEM Partili gruba müdahale Şırnak'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba, polis müdahale etti. Olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 31.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL