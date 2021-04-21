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Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor

Şırnak Devlet Hastanesinde 10 yıldır görev yapan doktor Hülya Özenç Ünal, hem hastalara hem de sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunuyor.

Şırnak'ta görevli Hülya doktor hastalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da şifa dağıtıyor
AA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2011 yılında mezun olan Burdurlu Ünal, ilk görev yeri olarak seçtiği Şırnak'ta hastanedeki mesaisinin yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım eli uzattı.

Ünal 10 yılda 40'ı aşkın sokak hayvanını tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplendirdi.

Şehri Nuh Mahallesi'nde yaşadığı 3 odalı 80 metrekarelik evini de sokak hayvanları ile paylaşan Ünal, çeşitli hastalıkları bulunan 10 kedi ve 4 köpeğin bakımını yapıyor.

Maaşının büyük bölümünü hayvanların tedavisi ve beslenmesi için harcayan hayvansever hekim, evini de beslediği kedi ve köpeklerin konforuna göre dizayn etti.

Ünal hastanedeki görevinden arta kalan zamanını evinde beslediği, aralarında felçli, kalp hastası ve travma yaşayanların da bulunduğu kedi ve köpeklerle geçiriyor.

- "Kendimi onlara adadım"

Ünal AA muhabirine, hayvan sevgisinin aileden geldiğini, 15 yaşında babasının hediye ettiği köpek sayesinde hayvanlara bağlılığının arttığını söyledi.

Evini 10 kedi ve 4 köpeğe açtığını ifade eden Ünal, "Bazı hayvanların kronik hastalığı var. Felçli olan var. Kalp hastası olan var ve onun ilaçlarını eczaneden ücretli alıyorum. Türkiye'deki pek çok veterinere ulaştım diyebilirim. Bu kadar hayvanım olunca ilaç bulamadığımda ülkenin dört bir yanındaki veterinerlerle koordineli çalışıyorum." dedi.

Ünal, evde hayvan beslemesine zamanla komşularının da alıştığını ve saygı duyduğunu dile getirerek, komşuları rahatsız olmasın diye saat 22.00'de hayvanlarını uyuttuğunu belirtti.

Hayvanların da çocuklar gibi şefkate ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu anlatan Ünal, "İşten gelince beni kapıda karşılıyorlar. Ben onları, onlar beni özlüyorlar. Hayvanların daha iyi hareket etmesi için evdeki bütün eşyaları çıkarttım. Kendime ait bir yatağım dahi yok, köpeklerimle yatıyorum. Hayvanlarımdan asla ayrı uyumam. Bir günlüğüne olsa bile onları bırakmam. Evde 14 hayvanım olduğu için hiç evlenmedim ve kendimi onlara adadım." diye konuştu.

Ünal'ın ev sahibi Mehmet Atlan da kiracısının evde beslediği hayvanların sesinden dolayı apartman sakinlerinin başta zorluk yaşadığını fakat sonrasında alıştıklarını söyledi.

Atlan, "Hülya hoca 10 yıldır kiracım. Şehrimize verdiği hizmetlerden dolayı ona teşekkür ederim. İnsan ve hayvan sevgisi çok yüksek. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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