4 Şurada Paylaş! Yolu açan ekipler birkaç saat geçmeden tipi nedeniyle kapanan yolları tekrar açmaya çalışıyor. Kepçe operatörü Fahri Erdal, yıllardır bu bölgede çalıştıklarını, sürekli kapanan yolları açık tutmak için seferber olduklarını ifade etti.

5 Şurada Paylaş! Kepçe operatörü Erdal, "Bölgemiz karlı bir yer, Tuzluca ve diğer yayla köylerinin yollarını açmaya çalışıyoruz. Açtıkça kapanıyor. Kar birikintileri bazı yerlerde 2 metreyi geçiyor. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

6 Şurada Paylaş! İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise ilçe genelinde oluşabilecek her türlü olaya karşı ekiplerin hazır bekletildiğini, şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını, kaymakamlık birimlerinin vatandaşların refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için her daim hazır olduğunu belirtti.

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