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        Haberler Gündem Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı

        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı

        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:54
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        Çobanı helikopter kurtardı
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        Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş (30), sürüden ayrılan 3 hayvanını aramak için kayalık alana gitti.

        Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Göktaş, yakınlarını arayarak yaralandığını bildirdi.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yeri tespit edilen yaralı çoban bulunduğu yerden çıkarılamayınca İl Jandarma Komutanlığından helikopter desteği istendi.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı çoban, helikopterle bulunduğu yerden kurtarılarak önce İl Jandarma Komutanlığına oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Sait Göktaş
        #şırnak
        #haberler
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