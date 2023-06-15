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Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki gün önce kaybolan 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu

Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu
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AA

Alınan bilgiye göre, evlerinden motosikletle Silopi'ye gitmek üzere ayrılıp bir daha dönmeyen İdris Alptekin ve Ferhat Şanlı'nın aileleri, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan çalışma sonucunda ilçeye 5 kilometre mesafedeki Saklan Köprüsü göletinde 2 kişiye ait cansız beden olduğu ihbarı yapıldı.

Durumu değerlendiren ekipler, yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenlerin 2 gün önce kaybolan Alptekin ve Şanlı'ya ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin gölette yaptığı aramada gençlere ait motosiklet de sudan çıkarıldı.

Alptekin ve Şanlı'nın cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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