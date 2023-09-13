Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki 6 kuş korumaya alındı Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde nesli tükenme tehdidi altındaki 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile 2 ulu doğan koruma altına alındı

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi ve İdil'de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde doğal ortamda yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile İdil ilçesinde bir araçta jandarma ekipleri tarafından bulunan 2 ulu doğanı teslim aldıklarını söyledi.

Hayvanların veteriner gözetiminde tedavilerinin sürdüğünü belirten Kalay, "2 ulu doğan ve 2 kızıl şahinin tedavisi bitmek üzere ve uçabilecek seviyeye geldiler. Bu kuşları önümüzdeki hafta doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyoruz. 1 kızıl şahin ve ishak kuşunun tedavisi ise belirli bir süre daha devam edecek. Aracında 2 ulu doğan kuşu bulunan kişiye toplam 70 bin 390 lira para cezası uyguladık" dedi.

Kalay, vatandaşlara nesli tükenme tehlikesi olan bu tür kuşlara hassas davranmaları uyarısında bulundu.