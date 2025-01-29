Şırnak'ta okulda soruşturma başlatıldı

Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Şırnak Valiliği, Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Giriş: 29.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:55
Valilikten yapılan açıklamada, Hilal Şeyhan İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran ayında gerçekleşen ve basına yansıyan olay hakkında 2 milli eğitim müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ