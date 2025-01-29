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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta okulda soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Şırnak Valiliği, Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:55
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        Şırnak'ta okulda soruşturma başlatıldı
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        Valilikten yapılan açıklamada, Hilal Şeyhan İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran ayında gerçekleşen ve basına yansıyan olay hakkında 2 milli eğitim müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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