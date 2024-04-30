Şırnak'ta otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü
Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 30.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:47
Şırnak'ta Nurullah E'nin kullandığı otomobil, Cizre- Şırnak kara yolunun İkizce mevkisinde karşı yönden gelen Hacı B. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada sürücülerden Nurullah E. ağır yaralandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü Hacı B. gözaltına alındı.
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