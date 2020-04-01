Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı

AA

Şırnak'ta tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı.

Vatandaşlarca yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulunup Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen 3 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahinler, Şırnak-Siirt yolunun 10'uncu kilometresinde doğaya salıverildi.

Şube Müdürü Orhan Kalay, şahinleri tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşam alanına bıraktıklarını söyledi.

Kuşların veteriner hekim gözetiminde tedavilerinin tamamlandığını aktaran Kalay, "Vatandaşlarımızdan talebimiz, arazide bitkin veya yaralı bir vaziyette, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını, imkanları varsa bize ulaştırmaları, yoksa telefonla bize bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmaları çok önemli." dedi.