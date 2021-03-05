Şırnak'ta terör mağduru 304 aile evlerine kavuştu

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için Cumhuriyet, Yeni ve Bahçelievler mahallelerinde yapımı tamamlanan etap dışı konutların kura çekimi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hak sahiplerinin katılmadığı kura çekimi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, kamera ile kayda alınan kura çekiminde 304 mağdurun belirlendiğini söyledi.

"Kent genelinde yapımı tamamlanan 5 bin 716 konutun 5 bin 673'ünü kurası çekilerek vatandaşlarımıza teslim edildi." diyen Ürper, geriye kalan 43 konut sahiplerinin itiraz süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.