Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
AA

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nden HDP Şırnak İl Başkanlığı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Eyleme katılan annelerden Hamdiye Aslan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Doğan için burada olduğunu söyledi.

Oğlunun HDP eliyle PKK’ya zorla kaçırıldığını, çukur saldırılarında okula giderken götürüldüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

"HDP’liler kendi çocuklarını memur, doktor, mühendis yaparken, yurt dışında okuturken bizim gibi garibanların çocuklarını da dağa götürüyor. Çocuğumu istiyorum, almadan da gitmeyeceğim. Kimseye haksızlığım, yanlışım olmadı. Sözde Kürtler için çalıştığını iddia edenler çocuklarımızı götürdü, asıl gerçek Kürt biziz. HDP, PKK aynıdır. İsteseler çocuğumuzu getirirler. Ne hakları vardı, çocuklarımızı hayatın baharında bedenimizden koparıp aldılar."

Annelere destek veren Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 27 haftadır çocukları terör örgütü tarafından dağa götürülen annelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Haklı mücadelelerinin süreceğini ve anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemin süreceğini vurgulayan Atan, şöyle konuştu:

"Al bayrağımızı sokaklarda, caddelerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bize bir şey söylesinler. Annelerimizin bağrından 10-12-14 yaşında gencecik kardeşlerimizi koparıp zorla götürdüler. Buna sizler sebepsiniz, sizler suçlusunuz. Haklı mücadelemize devam edeceğiz. Bizden rahatsız olduklarını duyuyor ve biliyoruz. Laf söylediklerine de şahit oluyoruz ama kimseden korkumuz yok. Annelerimizin haklı çığlıklarına ortak olacağız. Onların gönüllerine bahar gelinceye kadar bunu sürdüreceğiz."

Annelerin her telefonda bir umutla "Acaba çocuğumdan bir haber mi var?" beklentisi yaşadığını dile getiren Atan, en büyük insan hakları ihlalinin bir çocuğun annesinin bağrından koparılmak olduğunu ifade etti.

Dağa kaçırılan çocukların umutla ailelerine kavuşmasını beklediklerini belirten Atan, "Düne kadar Kürt annesi olarak görünen bir anne, bugün HDP önünde eylem yapınca niye Kürt annesi olmuyor? HDP kendi çocuklarını yurt dışında en güzel okullarda okutuyor ama garibanın evladını annesinin bağrından zorla koparıp alıyor, bunun neresi Kürtlüktür, özgürlüktür, haktır? Bu çocukların eli kalem tutması, öğretmen, mühendis olması gerekirken onları dağa götürdüler." dedi.

​​​​​​​​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME