Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı

AA

Vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 ay önce kent merkezi ve Uludere ilçesinde arazide yaralı bulunarak, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 3 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşlar Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından Cudi Dağı bölgesinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa da telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istediklerini belirterek, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.