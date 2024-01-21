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        Şırnak Valiliği'nden kar ve buzlanma uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 3 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:21
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        Şırnak Valiliği'nden buzlanma uyarısı!
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        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kent merkezi, Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık kar ve yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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