Şırnaklı fırıncı kardeşler boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor

AA

Aydınlıkevler Mahallesi'nde fırın işleten Hasan Barkın ile kardeşleri Mehmet ve Hüseyin Barkın, gün boyu ekmek üretiyor, müşterilerden gelen sipariş üzerine lahmacun ve pide hazırlıyor.

Barkın kardeşler işlerini bitirdiklerinde demledikleri çayı yudumlayarak hem dinleniyor hem de kitap okuyarak zamanlarını değerlendiriyor.

Bu sayede farkındalık oluşturan kardeşler esnafa da örnek oldu.

Fırında kürek ustası olarak çalışan Hüseyin Barkın AA muhabirine, hamur açıp fırında ekmek pişirdiğini belirterek işlerini bitirir bitirmez ellerine kitap alarak okumaya başladıklarını söyledi.

"Bazen komşularımız ve müşterilerimiz de bize katılıyor." diyen Barkın, kitap okumanın çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Barkın herkesi kitap okumaya davet ettiklerini belirtti.

Mehmet Barkın da hem fırında çalıştığını hem de lisede okuduğunu anlattı.

Önceleri fırında tek kitap okuyanın kendisi olduğunu, zamanla ağabeylerinin de bu alışkanlığı edindiğini aktaran Barkın, "Daha sonra ağabeyim kitap okuma etkinliği başlattı. Bütün çalışanlar da kitap okumaya başladı. Kitap okuduğumuzu gören komşularımız da bize eşlik etmeye başladı. Zamanımızı sosyal medyada geçireceğimize burada kitap okuyarak değerlendiriyoruz." diye konuştu