Şırnaklı girişimci kadın hibe desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı

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3 çocuk annesi Başar, 10 yıl önce Cizre Halk Eğitim Merkezinin açtığı dikiş-nakış kursunu tamamlayarak sertifika aldı. Öğrendikleri sayesinde evine aldığı dikiş makinesiyle mahalledeki çocuklar için elbise dikip satan Selda Başar, siparişleri yetiştiremeyince eşinin desteğiyle 70 metrekarelik dükkan açtı.

Yanında 5 kadını da istihdam ederek üretimini artıran Başar, sosyal medya üzerinden de satışa sunduğu ürünlerinin beğenilmesi ve ilçe dışından da taleplerin artması üzerine büyük bir atölye açmaya karar verdi.

KOSGEB'in "Kadın Girişimci Desteği Projesi"nden 100 bin liralık hibe alarak 840 metrekarelik atölye açan Başar, istihdam ettiği çoğunluğu kadın 50 çalışanla ürettiği elbiseleri çeşitli firmalar aracılığıyla ihraç da ediyor.

- "Diktiğim çocuk elbiselerini sosyal medya aracılığıyla satmaya başladım"

İş yaşamındaki başarısında eşinin de desteğinin büyük olduğunu aktaran Başar, şöyle konuştu:

"Diktiğim çocuk elbiselerini sosyal medya aracılığıyla satmaya başladım. Kısa sürede güzel sonuçlar aldım. Baktım yetişemiyorum eşimle atölye açmaya karar verdik. İlk başta 3 daha sonra 5 makineyle başladığımız atölyede KOSGEB’ten aldığımız destekle şu an 60 makinemiz var ve 50 çalışanla üretim yapıyoruz."

- Salgın dolayısıyla 3 ay üretimi durdurdu

Başar, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını, aracı firmalar sayesinde Suudi Arabistan, Katar, Filistin ve ABD'ye ihracat yaptığını dile getirerek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 3 ay atölyeyi kapattık. Şimdi önlemlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşine her zaman destek olduğunu belirten Reşit Başar da, "Hedefimiz 2 yıl içerisinde çalışan sayısını 100'e çıkarmak." dedi.

Çalışanlardan Azime Turgut, kadınların çalışmasının önemine işaret ederek, "İnşallah burada çalışan arkadaşlarımızla ileride iş yeri açıp insanlara istihdam sağlarız." dedi.

Sofya Ayer ise Selda Başar gibi kendi atölyesini açmayı hedeflediğini söyledi.