Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı´nda buluşup kırgınların barıştırıldığı, birlikte yemek yenip dualar edilen 3 asırlık gelenek, bu yıl da devam etti. Çevre illerden ve yurt dışından gelenlerle birlikte 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte metrelerce uzunlukta sofralar kurulup, yemekler ikram edildi.

300 YILDIR KUTLANIYOR

Etkinliğe katılan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ata ve dedelerinden kalma manevi mirasın devam ettirmek için toplandıklarını ifade ederek, "Gerçekleştirdiğimiz bir Zev etkinliği, `Mele Devreş Zevi´ diye bilinen bir etkinlik. Yaklaşık 300 yıldır bu etkinlik kutlanıyor. İnsanlar hem bedenen hem manen bir varlığın mirasçılarıdır. Buradaki insanlarda babalarının, dedelerinin hem maddi hem manevi mirasçılarıdırlar. Bu manevi mirasın devamını sağlamak için yapılan bir etkinlik. Bütün Balveren beldesinin ahalisi, dışarıda olanlarda gelir, burada Kur'an merkezli bir etkinlik yaparlar. İlk önce hatimleri indiririz. Vefat eden babaların, dedelerin ruhlarına ithaf edilir. Bu aynı zamanda onların manevi mirasının devamını beraberinde getirir. Şimdiye kadar bu etkinliğin sosyolojik olarak çok fayda sağladığını görüyoruz. Hem manevi hem maddi açıdan güzel bir etkinlik. Devamının sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Bunun benzeri etkinlikler yöredeki pek çok köy ve beldede bulunuyor. Ama bunların önemli bir kısmı maalesef kaybedildi. Şükürler olsun burada bu etkinlik hiç kesintiye uğramadı. Sürekli ihya edildi. Bu bir Kadiriye tarikatının etkinliği. 1600´lü yıllarda bu bölgeye gelen `Pir Ezdin´ adında bir zat bölgede irşat faaliyetlerinde bulunmuş, bu irşat faaliyetinin unutulmaması için de bu ve benzeri faaliyetler hep düzenlene gelmiştir. Birçok etkinlik varlığını sona erdirirken bu sona erdirmedi. Şimdiye kadar devam etti" dedi.