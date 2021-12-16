Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Şırnak’ta 4 yıldır yaylada tek başına yaşıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yaşayan Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor. Ailesi Van’da olan Aslan'a, 2 at, 1 köpek, ve 25 koyunu arkadaşlık yapıyor

Şırnak’ta 4 yıldır yaylada tek başına yaşıyor
İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 atı, 1 köpeği ve 25 koyunuyla yaylada eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi'nde balık tutarak geçiriyor.

Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum. Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mutlu eden besinler
YAŞAM Mutlu eden besinler
Altın Elbiseli Adam tanıtıldı
YAŞAM 2 bin 500 yıllık Altın Elbiseli Adam görücüye çıktı
Dünyanın dört bir yanından anıt ağaçlar
YAŞAM Dünyanın dört bir yanından anıt ağaçlar
Amasya bisiklet rotalarıyla turizm potansiyelini artıracak
YAŞAM 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotasıyla keşfedilecek
Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık 2021! MPİ Sayısal Loto çekilişi
YAŞAM Sayısal Loto çıldırdı! Tam 103 Milyon TL
Günlük burç yorumları! (16 Aralık 2021)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Son dakika: Milli Piyango 15 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
YAŞAM 15 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Son dakika: 15 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ Şans Topu sonuç sorgulama
YAŞAM 15 Aralık Şans Topu'nda 4 milyon devretti!
Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos bulundu
YAŞAM Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos bulundu
Hurda malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı
YAŞAM Hurda malzemelerden yaptı... "2 TL'ye 50 km gidiyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.