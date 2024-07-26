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        Haberler Gündem Şırnak’ta 5 gün süreyle eylem yasağı

        Şırnak’ta 5 gün süreyle eylem yasağı

        Şırnak Valiliği, 27-31 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:36
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        Şırnak'ta eylem yasağı
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        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 27 Temmuz tarihinde saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 31 Temmuz saat 23.59’a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

        “Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür gibi dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinin coğrafi sınırları içerisinde, coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 27 Temmuz günü saat 00:01’den 31 Temmuz 2024 günü saat 23:59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır.”

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