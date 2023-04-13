Şırnak’ta eğitime 1 günlük 'sağanak' molası

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AA

Şırnak’ta sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.