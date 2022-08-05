Sırp ve Kosovalı liderler, Brüksel'de görüşecek 0:00 / 0:00

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası edinmesine yönelik karar nedeniyle yükselen gerginlik sonrasında 18 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

BORRELL İKİ LİDERİ DAVET ETTİ AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano'nun verdiği bilgiye göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki lideri Brüksel'e davet etti. Vucic ve Kurti'nin daveti kabul ettiği, Borrell ile birlikte toplantı yapacakları belirtildi. Toplantıda AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın da bulunacağı kaydedildi.

SIRBİSTAN - KOSOVA GERGİNLİĞİ Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı. Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.