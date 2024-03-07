Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sırt çantasından 5 bin fişek çıktı! - Güncel haberler

        Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi

        Büyük İstanbul Otogarı'nda yapılan denetimde, sırt çantasında 5 bin fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırt çantasından 5 bin fişek çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Büyük İstanbul Otogarı'nda sırt çantasında 5 bin fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyük İstanbul Otogarı'nda şehirler arasında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

        GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

        Polis ekipleri, 27 Şubat'ta yolcu peronları arasında şüphelendikleri V.E'yi durdurarak, kimliğini kontrol etti. V.E'nin sırt çantasında yapılan aramada ise tüfek ve tabancalarda kullanılan 5 bin fişek ele geçirildi.

        V.E'nin satın aldığını söylediği fişekleri, Malatya'ya göndereceği belirlendi. Herhangi bir evrak ibraz edilememesi üzerine fişekler muhafaza altına alırken, gözaltına alınan V.E. de emniyete götürüldü.

        Hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!