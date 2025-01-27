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        Haberler Gündem Sırtından bıçaklanan gence vatandaşların yardım anı kamerada; 6 gözaltı - Güncel haberler

        Sırtından bıçaklanan gence vatandaşlar yardım etti

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklanan Ö.H. hastaneye kaldırılırken, 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı gence vatandaşların yardım ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 02:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 02:08
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        Sırtından bıçaklandı! Vatandaşlar yardım etti
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        Olay, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

        Olayla ilgili şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı.

        Bu arada Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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