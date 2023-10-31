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        Haberler Yaşam Sis ile sonbahar bir arada büyüledi

        Gölyaka Kültür Park'ta sis sonbaharın güzellikleriyle buluştu

        Düzce'de Efteni Gölü havzasında, sonbahar renklerine bürünen Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:21
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        Düzce'de Efteni Gölü havzasındaki Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan'da yer alan parkta sis, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında güzel görüntü oluşturdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        İstanbul'a içme suyu sağlanan Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle bölgede hayvancılık yapanlar tarafından özel izinle mera olarak da kullanılıyor.

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        Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağaçları, sonbahar renkleriyle sis altında etkileyici görünüme büründü.

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        #Gölyaka Kültür Park
        #düzce
        #haberler
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