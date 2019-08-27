Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi

Yunanistan'ın Sisam adasında çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla bölgeye yayıldı, yüzlerce turist kaldıkları otellerden ve plajlardan tahliye edildi.

Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Yüzlerce turist Sisam adasında kaldıkları otellerden tahliye edildi.

Yunanistan'ın Sisam adasında şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yüzlerce turist, oteller ve plajlardan tahliye edildi.

Yunan Haber Ajansı ANA, 700'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği yangınlar nedeniyle yaklaşık 1.000 turistin tahliye edildiğini duyurdu.

Ajansa göre, sahil koruma gemileri hafta sonunda Glikoriza ve Proteas plajlarındaki turistleri Pisagor'daki bir spor salonuna götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanların ada üzerine geniş bir alanı kapladığı görülüyor.

Sisam İtfaiye Müdürlüğü alevlerin bugün büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

'4 ayrı yerde yangın çıkartan iki kişi gözaltına alındı'

Bu arada, Yunan Ekatimerini gazetesi, Mora Yarımadası'nda ormanları kundakladığı şüphesiyle 40'lı yaşlardaki iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerden birinin bir, diğerinin de üç ayrı yerde yangın çıkarttığı öne sürüldü.

Bu ayın başlarında Eğriboz Adası'nda bir çam ormanı yanmış, Yunan yetkililer yangının büyük bir ekolojik felakete yol açtığını söylemişlerdi. Ormanın yakınlarındaki bölgede yaşayan yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

  • 5 soruda orman yangınlarıyla ilgili merak ettikleriniz
  • Amazon yağmur ormanları yanıyor: Her bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kayboluyor
  • Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmiyor
BBCRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'nin İdlib'e ...
Banksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu
BBCBanksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan ...
Guardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla vurmayı önerdi
BBCGuardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla ...
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
BBCKöpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma ...
Mia Khalifa - Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu
BBCMia Khalifa - Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: ...
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti
BBCİran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti
İspanya'da uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü
BBCİspanya'da uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi ...
Hong Kong'da protestolar - Polis ilk kez silah çekip TOMA kullandı
BBCHong Kong'da protestolar - Polis ilk kez silah çekip ...
Papa Francesco'dan 'gezegen için hayati önem taşıyan' Amazonlar için dua
BBCPapa Francesco'dan 'gezegen için hayati önem taşıyan' ...
Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı
BBCIrak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X