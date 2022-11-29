Şişecam 87’nci Yılını Kutluyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün Şişecam’ın dünyanın en önemli oyuncularından biri haline geldiğini ifade ederek, “Ortak akılla yönetilen küresel bir şirket olarak ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Kurucumuzdan aldığımız bu güçlü mirası 87. yılına taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. ‘Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır’ diyen Atamızın yolunda büyük bir gururla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

'VERİYE DAYALI KARAR ALMA MEKANİZMALARIMIZLA HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ'

Kırman, Şişecam’ın global başarısının 87 yıllık birikimini, dönüşümle harmanlama kabiliyetinden kaynaklandığını belirterek, “Bir asra yaklaşan deneyimimizle farklı dönemlerde dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok değişimi her zaman başarıyla yönettik. Yarının ihtiyaçlarını öngörerek başlattığımız kapsamlı dönüşüm yolculuğumuzla geleceğin Şişecam’ını bugünden tasarlıyoruz. Küresel mükemmellik odağımız ve güçlü üretim kabiliyetlerimizle pek çok coğrafyada farklı sektörlere girdi sağlıyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, eşsiz kültürümüz ve dönüşüm gücümüzle başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Akıllı teknoloji kullanımı, yetkin insan kaynağı ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarımızla hedeflerimize doğru ilerlemeye ve paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bilimin ışığında yürüyor, tüm kabiliyetlerimizi daha iyi bir dünya ve gelecek için seferber ediyoruz” dedi.