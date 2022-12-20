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Şişecam'dan 228 milyon Euro'luk sürdürülebilirlik yatırımı

Şişecam, dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için Temmuz ayında Mersin’de hayata geçireceğini duyurduğu buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımlarının kapasitelerini artırma kararı aldı. Mersin’de enerji camı üretimi de gerçekleştireceği ikinci buzlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona çıkartacak olan Şişecam, enerji camı işletme hattı kapasitesini ise yıllık 20 milyon metrekareden 26,6 milyon metrekareye yükseltecek. Toplam yatırım tutarı 228 milyon Euro'yu bulacak

Şişecam'dan 228 milyon Euro'luk yeni yatırım
HABERTURK.COM

Şişecam, Mersin’de enerji camı üretimi de gerçekleştireceği ikinci buzlu cam fırını ve enerji işletme camı hattı kapasitesini yükseltme kararı aldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman toplam yatırım tutarını 228 milyon Euro’ya yükseltecek olan kararla ilgili “Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri, buzlu cam ve enerji camı sektöründe yeni fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejimizle de uyumlu bu karar sonucunda Şişecam’ın kurulu buzlu cam üretim kapasitesi 2024 yıl sonu itibariyle yıllık 324 bin tona ulaşacak. Cam çağının gücünü katlayacak bu yatırımla sürdürülebilirlik taahhüdümüzün altına bir kere daha imza atıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kırman 2010 yılında 40 GW olan global güneş enerjisi sektörünün 2020 yılında 710 GW seviyesine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Sektörü destekleyici trendlerin de katkısıyla global güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar 4 katına yükselerek 3 bin GW'ın üzerine çıkması bekleniyor. Örneğin mevcut durumda enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü güneş enerjisinden sağlayan ABD, bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 40’a, 2050’ye kadar ise yüzde 45’e çıkartmayı hedefliyor. Bu dönüşüm endüstriyel oyuncuların enerji tüketimlerini yeşil enerji kaynaklarına dönüştürme, karbon ayak izlerini sınırlandırmaya yönelik inisiyatiflerine de hız kazandırıyor. Her geçen gün daha fazla sayıda firma öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımını gündemine alıyor. Şişecam’ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejisinin çıktısı olan bu kararımızın, Türkiye’de de hızla büyüyen güneş enerjisi sektörünün gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz.”

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