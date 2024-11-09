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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan 9 ayda 136 milyar TL'lik net satış - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan dokuz ayda 136 milyar TL'lik net satış

        Yılın dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Şişecam, dokuz aylık net satışlarının 136 milyar lira seviyesinde olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 08:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 08:28
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        Şişecam'ın satışları 136 milyar TL'ye ulaştı
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        Şişecam'ın 9 aylık dönemde konsolide net satışları 136 milyar lira olurken, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.

        İlk üç çeyrekte Şişecam'ın toplam yatırımları 18,6 milyar lira, ihracatı ise 730 milyon dolar oldu.

        Bu dönemde 4,2 milyon ton cam üreten şirket, 3,5 milyon ton soda külü ve 2,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

        Elde edilen sonuçlar hakkında konuşan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmaların, pek çok sektörde olduğu gibi kendilerinin de satış gelirlerini ve karlılık hedeflerini etkilediğini belirtti.

        Elverici, "Ancak bu durum karşısında, kontrolü elden bırakmadan ve uzun vadeli hedeflerimizden uzaklaşmadan kısa ve orta vadeli stratejilerimizi güncelliyor, riskleri yöneterek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem finansal hem de operasyonel verimliliği öncelikli olarak ele alıyor, bütçe kontrolünü bu dönemde odaklanmamız gereken en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz" dedi.

        'AÇIK İNOVASYON DİĞER SEKTÖRLERE DE YAYILACAK'

        Şirketin 89 yıllık geçmişine vurgu yapan Elverici, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sadece 4 yıl önce kurulmuş bir şirket olarak geçmişimizde pek çok zorlukla karşılaştık. Ancak her zorluktan güçlenerek çıkmayı da başardık. Tecrübe ettiğimiz sayısız kriz, son derece hızlı ve değişken belirsizliklerle baş etme becerimizi ve dayanıklılığımızı artırdı. Stratejik adımlar atmayı ve koşullara hızla uyum sağlamayı öğrendik. Edindiğimiz deneyimler ve aynı kararlılıkla bugün de zorlu koşulları en doğru şekilde yönetmek için sahadayız" ifadelerini kullandı.

        Şişecam’ın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı projelerine de değinen Elverici, "Cam üretim teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek için 'Plant of the Future' platformumuzu tanıttık. Açık inovasyona dayalı bu platform ile bir 'hizmet modeli' oluşturmayı ve ardından modeli başta dünyada ilk 3 üretici arasında yer aldığımız soda külü endüstrisi olmak üzere, portföyümüzdeki diğer sektörlere de yaymayı hedefliyoruz. Bu inisiyatifle en iyi uygulamanın değil, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin peşinde olacağız" bilgisini verdi.

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