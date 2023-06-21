Şişecam'dan Gürcistan'a fırın yenileme yatırımı

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Şişecam, Türkiye dışındaki ilk yatırımı olan Gürcistan'daki cam ambalaj tesisinde ikinci fırınını yeniledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 20 Milyon Euro’luk yatırımla yenilenen ve yeni teknolojilerle donatılan fırın ile Gürcistan’ın tek cam üreticisi olmaya devam eden Şişecam, ülkedeki cam ambalaj üretim kapasitesini de yüzde 25 artırmış oldu.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ve Şişecam üst yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Mtskheta-Mtianeti Bölge Valisi Davit Nozadze ve Mtskheta Belediye Başkanı Dimitri Zurabishvili’nin katılımıyla gerçekleşti.

'250 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Törende konuşan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin 88 yılına eşlik eden köklü bir Cumhuriyet şirketi olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ediyoruz. Gürcistan ise Şişecam için bu gücün global temsilinin ilk adımı olması açısından özel bir ülke. 1997 yılında bir özelleştirme adımıyla Türkiye dışındaki ilk yatırımımızı yaptığımız Gürcistan’da bugün 2 fırın ile yıllık 75 Bin ton cam ambalaj üretim kapasitesine sahibiz. Tek cam üreticisi olduğumuz ülkede su, maden suyu alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda sektörü için çeşitli hacim ve 3 renkte cam ambalaj üretiyoruz. Tarih ve kültür bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Gürcistan’ın en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor, ülkede 250 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Elverici, yeni yatırımla ilgili açıklamasına şöyle devam etti: “Şişecam’ın sürekli gelişim yaklaşımına uygun olarak Mina fabrikamızdaki fırınımızı en güncel teknolojilere kavuşturan bu yatırım ile tesiste ikinci fırınımızın kapasitesi yüzde 50 oranında arttı. Bu Gürcistan’daki toplam üretim kapasitemize de yüzde 25 artış olarak yansıdı. Oluşan 75 bin tonluk bu kapasite ve teknolojik yetkinlikler ile hem Gürcistan’ın hem de çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerine daha hızlı cevap vereceğiz. Kurucumuz, Mustafa Kemal Atatürk’ten miras aldığımız vizyonla üretim ve teknoloji gücümüzü global ölçeğe taşımaya devam edeceğiz.”