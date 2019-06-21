Soda, Şişecam Topluluğu bünyesindeki Kimyasallar Grubu'nun öncelikli faaliyet alanlarından olup, Mersin Soda Fabrikası'ndan 1.4 milyon ton, Bosna Hersek'te bulunan Şişecam Soda Lukovac tesisinden 585 bin ton ve dünyanın en büyük sentetik soda üretticisi Solvay ile % 25 üretim ortaklığı bulunan Solvay Soda Fabrikasından sağlanan 375 bin ton olmak üzere, toplam yıllık 2.4 milyon ton sentetik soda külü üretim kapasitesiyle Şişecam Topluluğu, Avrupa'nın ilk 3, dünyanın ise ilk 7 sentetik üreticisi arasında.

CİNER GRUBU DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞAL SODA KÜLÜ ÜRETİCİSİ KONUMUNDA

Ciner grubu ise Türkiye'nin çözelti madenciliği ile Kazan'da 2.7 milyon ton, Eti Soda'da 1.8 milyon ton ve ABD'de ise konvansiyonel madencilik ile 2.5 milyon ton olmak üzere yıllık 7 milyon ton doğal soda üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumunda.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "düzcam", "cam ev eşyası", "cam ambalaj" ve "kimyasallar" olmak üzere dört ana iş kolunda 13 ülkede üretim faaliyeti gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

"CİNER GRUBU İLE ABD'DE YEŞİL ALAN YATIRIMI KARARI ALDIK"

"Küresel stratejik hedeflerimize ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirmekte olduğumuz, özellikle son yıllarda mevcut iş kollarımızda gerçekleştirdiğimiz çeşitli yatırımlarla da görülmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikalarımız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızın sonucunda doğal soda üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimi ve küresel anlamda en büyük doğal soda üretim kapasitesine sahip Ciner Grubu ile ABD'nin Wyoming eyaletinin Green River bölgesinde üretim ortaklığı için bir yeşil alan yatırımı yapma kararı aldık. Böylelikle 40 yıla yakın bir süredir küresel pazarlara sentetik soda satışımızın getirdiği tecrübe ile küresel soda pazarındaki % 3.4 ve sodyum bikarbonat pazarındaki % 6.5 olan paylarımızın artmasını hedeflemekteyiz".

"DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞ OYUNCUSUNDAN BİRİ KONUMUNA ULAŞACAĞIZ"

"Düşük maliyetli çözelti madenciliği yönteminin en gelişmiş tekniklerinden birini kullanarak yapılacak doğal soda üretimi imkanı sunan, Asya ve Amerika gbi pazarlarda varlığımızı güçlendirerek küresel pazar payımızı artırmada önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu doğal soda yatırımının, faaliyet ve yatırım için gerekli izin ve lisansların alınmasının zamanlamasına bağlı olarak 2024 yılında tamamlanmasını takiben üretime geçmesini öngörmekteyiz," diyen Kırman, "2.5 milyon ton doğal soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat üretim kapasiteli bu yatırımın % 80'inin uzun vadeli proje finansmanı kredisi, bakiyenin ise konacak eşit miktarda sermaye ile finanse edilmesini planlamaktayız. Yapılacak bu yatırımın hayata geçmesi sonrasında, soda külü alanında dünyanın en büyük 5 oyuncusundan biri konumuna ulaşacağız ve ilk 3'te yer alma hedefimize doğru önemli bir adım daha atmış olacağız" şeklinde konuştu.