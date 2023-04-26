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Şişecam, EBRD hisselerini satın aldı

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş’deki yüzde 10'luk hissesine ilişkin satın alım opsiyonunu kullandı. Şişecam ve EBRD, 2016 yılında Türkiye’de cam geri dönüşümünün önünü açacak önemli bir adım atmış, hayata geçirdikleri ortaklık ile “Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.” adıyla yeni bir şirket kurmuştu. Bugün tamamlanan satın alımla birlikte Şişecam, büyüme potansiyeline inandığı ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan hizmet eden Şişecam Çevre Sistemler A.Ş.’nin tek pay sahibi oldu

Şişecam, EBRD hisselerini satın aldı
HABERTURK.COM

Şişecam ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2016 yılında kurulan, 7 yıllık süreçte Türkiye’de cam atığı toplama ve geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesine destek olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi Şişecam oldu. Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bu yolda yatırımlarına devam eden Şişecam, 24.04.2023 tarihinde EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki yüzde 10'luk hissesi için satın alım opsiyonunu kullanmasıyla şirketin tek pay sahibi konumuna geldi.

Şişecam ve EBRD ortaklığı ile hayata geçirilen Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., kurulduğu tarihten itibaren daha yüksek kalitede cam kırığı elde edilmesine olanak sağlayacak moderniteye sahip tesislerin kurulması vizyonu ile ekosistem finansmanını odağına alarak sektör oyuncularını sanayileşme yolunda destekledi. Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. bugüne kadar Türkiye’de cam gerim kazanım firmalarının altyapı ve tesis yatırımı yapmasına ve son teknolojiye sahip tesisler kurmasına aracılık etti. Şişecam bu alanda kendisine ait lisanslı tesis kurarak kaliteli cam kırığı üretimi konusunda da etkin ve öncü rol oynadı.

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