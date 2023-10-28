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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam yılın ilk 9 ayında net satışlarını 95 Milyar TL seviyesine yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam yılın ilk 9 ayında net satışlarını 95 Milyar TL seviyesine yükseltti

        Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam'ın konsolide net satışları 2023 yılının ilk 9 ayında 95 Milyar TL (4,3 Milyar dolar) seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:57
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        Şişecam net satışlarını 95 milyar TL seviyesine yükseltti
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        Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam’ın konsolide net satışları 2023 yılının ilk 9 ayında 95 Milyar TL (4,3 Milyar dolar) seviyesine ulaştı. Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 64 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 11,9 Milyar TL (534 Milyon dolar), ihracatı ise 814 Milyon dolar oldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        28.10.2023 – Şişecam 2023’ün ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam’ın bu dönemdeki konsolide net satışları 95 Milyar TL (4,3 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti. İlk 9 ayda Şişecam'ın toplam yatırımları 11,9 Milyar TL (534 Milyon dolar), ihracatı ise 814 Milyon dolar oldu. Bu dönemde 3,9 Milyon ton cam üreten şirket, 3,4 Milyon ton soda külü ve 2,8 Milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

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        LÜLEBURGAZ'A OTO CAM HATTI YATIRIMI

        Kesintisiz büyümesini destekleyen yatırımlara yılın 3. çeyreğinde de devam eden Şişecam, 264 kişiye istihdam sağladığı Hindistan’daki düz cam fırınını yaklaşık 56 Milyon dolar soğuk tamir yatırımı sonrası yeni teknolojilerle devreye aldı. Şişecam, Mısır’da da cam ev eşyası fırınının soğuk tamirini tamamladı. Bu yatırımla Mısır’daki cam ev eşyası üretim kapasitesini yıllık 35 bin tona yükseltti. Şişecam Eylül ayında ise Lüleburgaz’da oto cama özel ilk float hattını yaklaşık 190 Milyon dolar yatırımla devreye aldı. Yüksek oranda verimlilik ve kapasite kullanımı elde etmesi planlanan ve ince cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanan yeni hat, yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

        Diğer yandan Şişecam’ın halihazırda devam eden yatırımları aralıksız sürüyor. Global ölçekte en yüksek kapasiteye sahip 5 düz cam yatırımından biri olan Tarsus’taki TR9 float hattının yapımına ve Lüleburgaz’daki TR1 float hattının soğuk tamir ve kapasite artışı çalışmalarına devam eden Şişecam, Türkiye’de ve dünyada cam ambalaj pazarında artan talebi karşılamak üzere hayata geçirmeye hazırlandığı Eskişehir ve Macaristan’da cam ambalaj tesislerindeki yatırımlarına devam ediyor. ABD’de soda külü yatırımları ise planlandığı şekilde ilerliyor.

        Veri, inovasyon ve dijitalleşme odaklı büyüme yolculuğunun bir çıktısı olarak yılın ilk yarısında operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzalayan Şişecam, Ekim ayında ICRON ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardı. Şişecam, yazılım teknolojileri alanındaki bu ilk yatırımı sonucunda ICRON ile birlikte büyümeyi, mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

        PROF. DR. AHMET KIRMAN ÖDÜLÜNÜ COMO'DA ALDI

        Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine katkıları nedeniyle Phoenix Ödül Komitesi tarafından layık görüldüğü, cam sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Yılın Cama Değer Katan İnsanı (Glass Person of The Year 2023) ödülünü İtalya’nın Como şehrinde düzenlenen özel törende aldı. Phoenix Ödül Komitesi Başkanı Lincoln Brown’ın Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünü takdim ettiği özel geceye global iş dünyası ve cam sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Cam sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan bu değerli ödül, 1971 yılından bu yana camın Ar-Ge, ürün tasarımı ve mühendisliği, imalat, pazarlama ve satış gibi alanlarında gelişimi destekleyen ve liderlik eden bilim adamları, tasarımcılar, mühendisler ve iş insanlarına takdim ediliyor.

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