Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine yönelik katkıları nedeniyle her yıl Phoneix Award Committee (Phoneix Ödülü Komitesi) tarafından verilen ‘The Glass Person of the year 2023- Yılın Cama Değer Katan İnsanı’ ödülüne layık görüldü.

Cam sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan bu değerli ödül, 1971 yılından bu yana camın Ar-Ge, ürün tasarımı ve mühendisliği, imalat, pazarlama ve satış gibi alanlarında gelişimi destekleyen ve liderlik eden bilim adamları, tasarımcılar, mühendisler ve iş insanlarına veriliyor.

'CAM DÜNYA İÇİN DAHA AYDINLIK BİR GELECEK VAAT EDİYOR'

Prof. Dr. Ahmet Kırman aldığı ödülle ilgili olarak, "Mucizevi bir malzeme olan cam, ikamesi olmayan özelikleriyle eşsizdir. 5 bin yıllık geçmişi boyunca her zaman medeniyetler için en değerli malzeme olmuştur. Bu açıdan cam endüstrisine hizmet etmek, insanlığa hizmet etmenin çok doğru bir yoludur. Sürdürülebilir bir dünyanın önündeki riskleri azaltan bu mucizevi malzeme, üstün özellikleriyle dünya için daha aydınlık bir gelecek vaat ediyor. Cam gibi böylesi eşsiz malzemeye değer katan endüstrinin en prestijli ödüllerinden biriyle ödüllendirilmiş olmaktan çok onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Phoenix Ödül Komitesi Başkanı Lincoln Brown da, "Phoenix Ödülü Komitesinin amacı, her yıl cam endüstrisinin gelişiminde aktif rol alan ve cam ambalaj, cam elyaf, düz cam, cam ev eşyası, cam sanatı gibi alanlarda bilim, üretim veya eğitim konularında önemli katkılarda bulunmuş kişiyi seçmek" dedi.

ÖDÜL TÖRENİ İTALYA'DA

Brown, Prof. Dr. Kırman’ın Şişecam’a olduğu kadar, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2022 Uluslararası Cam Yılı"na da önemli katkıları olduğunu belirterek Prof. Kırman’ın Prof. Alicia Duran’la birlikte Uluslararası Cam Komitesi (ICG) için ortaya koyduğu katkılara da dikkat çekti.

Phoenix Ödülü Komitesi Başkanı Brown, nisan ayının başlarında bizzat Şişecam Genel Merkezini ziyaret ederek Prof. Dr. Ahmet Kırman’a Phoneix Ödülü Komitesi tarafından oy birliğiyle ‘Yılın Cam Sektörüne Değer Katan İnsanı’ ödülünü aldığını iletti.

Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünün takdim edileceği resmi ödül töreni, 29 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da yapılacak.