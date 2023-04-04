Şişecam’a 'Eğitim ve Gelişim' ödülü

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Cam ve kimyasallar sektörlerinde faaliyet gösteren Şişecam, çalışan eğitim projelerini yürüttüğü Şişecam Akademi’nin faaliyetleri ile Association for Talent Development (ATD) tarafından düzenlen BEST Awards’ta bu yıl ‘Eğitim ve Gelişim Alanında En İyi Kurum’ ödülünü almaya kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 52 binin üzerinde kişiye toplamda 2 milyon 750 bin saat eğitim veren Şişecam Akademi, ‘Eğitim ve Gelişim Alanında En İyi Kurum’ ödülünü almaya hak kazandı.

Şişecam'ın kurumsal hedeflerine katkı sağlanması, insan kaynağı yetkinliklerinin ve çalışan bağlılığının geliştirilmesi amacıyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Şişecam Akademi, çalışanlarının ve ekosisteminde yer alan paydaşlarının gelişimini destekleme hedefi ile çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Verilen bilgiye göre, Şişecam’da çalışanlar farklı fonksiyonlara ait okullardan faydalanarak kariyer hedefleri doğrultusunda kariyer gelişimlerine yön verebiliyor.

Faaliyet gösterilen ülkelerde Şişecam Akademi'nin strateji, uygulama ve standartları yaygınlaştırılıyor, farklı coğrafyalardan çalışanlar aynı eğitim ortamında buluşarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabiliyor.