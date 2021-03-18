26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk tesadüfen buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk tesadüfen buldu! - Haberler
ABONE OL

Şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

Kanada'da Nellie Nadeau adlı bir kadına ait şişedeki not, tam 26 yıl sonra 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu

26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk tesadüfen buldu! - Haberler
26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk tesadüfen buldu
0:00 / 0:00
DHA

Kanada’nın Nova Scotia bölgesindeki Cheticamp’ta yaşayan 8 yaşındaki Nymia Mitchell evinin arka bahçesinde kamp ateşi yaktığı sırada ağacın altında bir şişe buldu.

DHA'nın haberine göre şişeyi inceleyen Nymia'nın ailesi, şişenin içinde 12 Ağustos 1995 yılına ait bir not olduğunu gördü.

Nymia'nın annesi Britta Mitchell, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "6 senedir bu bölgede yaşıyoruz ilk defa başımıza böyle bir olay geldi" dedi.

Şişedeki mesajın 39 yaşındaki Nellie Nadeau adındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Nellie'nin 26 yıl önce Magdalen Adaları'nda yaz tatili yaptığı ve bir mektup arkadaşı bulmak için şişeye not yazdığı belirtildi.

"TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"

Şimdilerde Alaska'da aile doktoru olan şişenin sahibi Nadeau, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Tamamen unuttuğunuz bir eşyanın tesadüfen ortaya çıkması çok şaşırtıcı" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de yaşayan bir deniz biyoloğu tarafından Kuzey Denizi'ne atılan şişedeki mesaj, tam 108 yıl sonra Alman bir kadın tarafından bulunmuştu.

Alman çift, buldukları 108 yıllık şişeyle birlikte yeni Guinness Rekoru'nun da sahibi olmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor! - Haberler
YAŞAMKasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor!
Dağcıların Çukurova'daki tırmanış rotası: Kapıkaya Kanyonu
YAŞAMDoğal güzellikleri ve sarp kayalıklarıyla Adana'nın ...
'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yer
YAŞAM'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu ...
Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu
YAŞAMBeze sarılı şekilde bulundu... 3 bin yıllık!
Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu
YAŞAMTopkapı Sarayı´nda görüp etkilendi, o da yapmaya ...
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
YAŞAMSındırgı'nın sembolü yuvasına yerleşti
Otizmli gencin iş başvurusu mektubu viral oldu
YAŞAMSosyal medyada viral olan iş başvurusu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 126 milyon TL! Kime isabet etti?
Eski okulu satın aldılar... 4 YILDIR YAŞIYORLAR - Haberler
YAŞAMEski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar
GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ! İşte ünlülerin tercih ettikleri parfümler! - Haberler
YAŞAMÜnlülerin bu tercihleri şaşırttı!