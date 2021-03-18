26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk tesadüfen buldu 0:00 / 0:00

DHA

Kanada’nın Nova Scotia bölgesindeki Cheticamp’ta yaşayan 8 yaşındaki Nymia Mitchell evinin arka bahçesinde kamp ateşi yaktığı sırada ağacın altında bir şişe buldu.

DHA'nın haberine göre şişeyi inceleyen Nymia'nın ailesi, şişenin içinde 12 Ağustos 1995 yılına ait bir not olduğunu gördü.

Nymia'nın annesi Britta Mitchell, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "6 senedir bu bölgede yaşıyoruz ilk defa başımıza böyle bir olay geldi" dedi.

Şişedeki mesajın 39 yaşındaki Nellie Nadeau adındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Nellie'nin 26 yıl önce Magdalen Adaları'nda yaz tatili yaptığı ve bir mektup arkadaşı bulmak için şişeye not yazdığı belirtildi.

"TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"

Şimdilerde Alaska'da aile doktoru olan şişenin sahibi Nadeau, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Tamamen unuttuğunuz bir eşyanın tesadüfen ortaya çıkması çok şaşırtıcı" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de yaşayan bir deniz biyoloğu tarafından Kuzey Denizi'ne atılan şişedeki mesaj, tam 108 yıl sonra Alman bir kadın tarafından bulunmuştu.

Alman çift, buldukları 108 yıllık şişeyle birlikte yeni Guinness Rekoru'nun da sahibi olmuştu.