Şişhane Taksim metrosu açık mı?

İBB'den Taksim Metrosu açıklaması geldi. Geçtiğimiz gün Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlama sonrasında M2 (Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metrosu) ile ilgili İBB'den gelen açıklama geldi.
ŞİŞHANE TAKSİM METROSU ÇALIŞIYOR MU?
İstiklal Caddesi giriş çıkışının EGM tarafından kapatıldığı belirtildi. Şişhane metrosunun İstiklal Caddesi'ne çıkan kısmının kapalı, diğer kısımların açık olduğu belirtildi.
M2 METROSU DURAKLARI
M2 metro durakları şu şekildedir;
Yenikapı
Vezneciler- İstanbul Üniversitesi
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman
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