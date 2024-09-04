Giresun'un Eynesil, Görele ve Çavuşlu beldesindeki su sorunun çözümü için Trabzon ile Giresun il sınırları içerisindeki Sisi Dağı'na "sel kapanı" yapılacak.

Sis Dağı Deli Çoban Vadisi'nde incelemelerde bulunan Giresun AK Parti Milletvekili Nazım Elmas, Eynesil, Görele ve Çavuşlu beldesindeki su sorunlarının çözümü için Sisi Dağı'ndaki projeye ilişkin çalışmaların kısa sürede başlatılacağını söyledi.

Nazım Elmas, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Sis Dağı bölgesinde bir sel kapanı projemiz var. Bu proje ile bölgenin su ihtiyacını karşılayacak büyük bir adım atıyoruz. Ağustos ayında ihalesi yapıldı, bu günlerde de sözleşmesi imzalanıyor. Büyük bir proje ve tamamlanması yaklaşık 2.5 yıl sürecek.

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Sis Dağı'ndaki su kaynaklarını sel kapanı ile bir araya getirip, bölge halkına daha sağlıklı ve temiz su sunmayı hedefliyoruz. Bu proje, Görele'nin bir kısmı, Eynesil'in tamamı ve Çavuşlu beldesinin su ihtiyacını karşılayacak.

Sel kapanımız, 20-25 metre yüksekliğinde olacak ve bu yükseklik arkasında su biriktirilecek. Öncelikli olarak bölgemizin suyu kontrollü kullanmak için yapılmış bir sel kapanı ama gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra içme suyu olarak da kullanılabilecek."