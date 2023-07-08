Şişkinliği azaltarak, ödem attıran 10 besin
Damar içinde dolaşan sıvıların damar dışına çıkması ve doku araları ile cilt arasında birikmesi sonucu oluşan ödem, herhangi bir ağrıya yol açmasa da vücutta yarattığı ağırlık hissiyle can sıkıcı olabilir. Ancak doğru şekilde beslenerek ödem atmak kolaydır.
KAYISI
Potasyum içeriği bakımından oldukça zengin olan kayısı, sindirim sistemini düzenler ve beraberinde vücudu ödeme karşı korur.
KİRAZ SAPI
Kiraz sapı; hazımsızlık, şişkinlik ve ödem için idealdir. Kiraz yedikten sonra sapları atmak yerine onları bir çay haline getirebilirsiniz.
SALATALIK
Neredeyse tamamı sudan oluşan salatalık; mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.
YULAF
Tam bir lif kaynağı olan yulaf, yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketliliğinin artmasına yardımcı olur.
YOĞURT
İçeriğindeki probiyotikler bağışıklığı güçlendirirken, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırmaya yardım eder.
YEŞİL ÇAY
Yüksek antioksidan içeriği ile yeşil çay, düzenli tüketildiğinde ödem atmaya yardımcı olur.
KİVİ
Kivinin içindeki pektin maddesi vücuttaki toksinleri temizler ayrıca kivi, C vitamini açısından zengindir.
SU
Ödem atmak için su mükemmel bir tercihtir. Su tüketmek ödem atmak ve kilo vermenin anahtarıdır. Suyu tek başına içemiyorsanız, bir bardak suya tarçın, nane veya limon ekleyebilirsiniz.
ANANAS
Ananas, içindeki lifler sayesinde sindirim sistemini destekler ve şişkinliği azaltır. Ayrıca içinde C vitamini de bulunur bu sayede bağışıklığınızı güçlendirerek kolajen üretiminizi destekler.
MAYDANOZ
Böbreklerin temizlenmesine yardımcı olan maydanoz, ödemi azalttığı gibi çok da iyi bir C vitamini deposudur.