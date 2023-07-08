Şişkinliği azaltarak, ödem attıran 10 besin

Potasyum içeriği bakımından oldukça zengin olan kayısı, sindirim sistemini düzenler ve beraberinde vücudu ödeme karşı korur.

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KİRAZ SAPI

Kiraz sapı; hazımsızlık, şişkinlik ve ödem için idealdir. Kiraz yedikten sonra sapları atmak yerine onları bir çay haline getirebilirsiniz.