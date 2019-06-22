Şişli’nin en yoğun ve talep gören semt pazarlarından birisi olan Lalaşahin Açık Pazarı’nı ziyaret eden Muammer Keskin Şişlili vatandaşlarla bir araya geldi. Keskin, hem Şişli Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü dolayısı ile plastiğe karşı tasarlanmış bez çantaları dağıttı.

5 RESSAMIN ESERİ YER ALIYOR

“Sanatın da, çevrenin de yanında olmak doğamızda var” sloganıyla bez çanta dağıtımına destek veren Şişli Belediyesi bez çantalarına ressamların eserlerini bastı. Çantalarda Devrim Erbil, Bubi Hayon, Ahmet Lütfü Oran, Güngör Taner ve Balkan Naci İslimyeli’nin eserleri yer alıyor.