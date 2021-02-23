Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

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Polis ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde kurdukları kontrol noktalarının yanı sıra araçlarla devriye gezerek ve yaya olarak denetimlerini gerçekleştirdi.

Şüpheli kişi ve araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve arama yapıldı.

Başta uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamaya 15 motorize, 15 araç ve 10 yaya devriye ekibi olmak üzere yaklaşık 90 personel katıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek asayiş yönünden sorun, talep ve önerilerini dinledi, kontrol noktalarını denetledi.