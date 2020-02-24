DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.