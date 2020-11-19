Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım'da saat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.