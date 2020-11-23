Şişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

AA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Şişli'de ikamet eden M.Ç'nin motosikletinin evinin önünden çalınması ve şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim sağlayarak motosikleti 4 bin 500 lira karşılığında satmaya çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.

M.Ç. polisin bilgisi dahilinde şüphelilerle Eyüpsultan'daki bir hastanenin otoparkında buluştu.

Ekipler, takip ettikleri şüphelileri Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde durdurdu. Şüphelilerden Zeki S. (24) belindeki ruhsatsız tabanca ile görevlilere mukavemet girişiminde bulundu.

Etkisiz hale getirilen Zeki S. ve yanındaki Berat O. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.