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Mustafa Demirayak Şişli Belediyesi'ne gidiyordu. Gayrimenkul alımı için tapuda işlem yapmasının ardından tam belediyenin önüne gelmişti ki çantadaki bir poşet para yere düştü.

GİTTİĞİNDEN EMİN OLUNCA...

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre arkasından gelen adam paranın yere düştüğünü gördü, sahibini uyaracağına para dolu poşedi alıp yeşillik alana attı. Acaba park edecek mi diye bir süre Mustafa Demirayak'ı takip etti. Gittiğinden emin olunca poşeti almaya gitti.

YAPTIĞI PLANLAR TUTMADI

Parasının eksik olduğunu fark eden Demirayak, olay yerine gitti. Sözde uyanık parayı motorsiklet koltuğunun arkasına sakladı. İş tamam zannediyordu ama polis ensesindeydi. Kamera kayıtlarından tespit edilen adam evine girmişti ki, kısa bir süre sonra polisi karşısında buldu. İfadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.