Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü
İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.