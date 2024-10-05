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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:09
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        Şişli'de sıcak saatler: 4 yaralı
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        İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

        Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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