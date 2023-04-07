Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı

Şişli'de iki katlı metruk binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
AA

İstanbul Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'taki iki katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen alevler, üst katın tamamını sardı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, sokakta hatalı park edilen araçlardan dolayı müdahale sırasında ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AYM'nin Başkanvekili seçme kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM AYM'nin Başkanvekili seçme kararı Resmi Gazete'de
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
GÜNDEM İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama sayfası 2023! İstanbul TOKİ arsa kura sonucu hak sahipleri
GÜNDEM TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları
Uşak'ta nisan ayında kar sürprizi
GÜNDEM Uşak'ta nisan ayında kar sürprizi
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, kısa, uzun, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları gönderin
GÜNDEM Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları
SON DAKİKA DEPREM mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 7 Nisan bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB personel alımı sonuç sorgulama linki
GÜNDEM MEB 5 bin personel alımı sonuçları
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri 2023! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri
TOKİ GENÇ KURA TARİHLERİ 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler genç kura çekilişi ne zaman ve nihai isim listesi kura sonuçları hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM 2023 TOKİ genç kura tarihleri
Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
GÜNDEM Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.